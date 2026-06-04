Завершено расследование дела об убийстве подростка у магазина в Ижевске

Фигурант частично признал вину в преступлении. Фото: СУ СК Удмуртии

В Ижевске завершилось расследование резонансного уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника на входной группе магазина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Напомним, в совершении преступления обвиняется 36-летний мужчина. По версии следствия, в день трагедии, 12 января 2026 года, обвиняемый подошел к магазину, в котором работала его сожительница, и увидел группу школьников. Мужчина начал конфликтовать с подростками, после чего подошел к потерпевшему, внезапно выхватил нож и ударил его. Мальчик умер на месте трагедии. Обвиняемый, испугавшись ответственности, убежал и избавился от орудия преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

«В рамках расследования следователями проведен осмотр места происшествия, обнаружено и изъято орудие преступления, допрошено более 25 свидетелей, в том числе из числа несовершеннолетних, проведен ряд судебных экспертиз», – сообщили в ведомстве.

Фигурант частично признал вину в преступлении. Сейчас он находится под арестом. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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