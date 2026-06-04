Свежие огурцы и картофель подорожали в Удмуртии

В Удмуртии на 11,9% подорожали свежие огурцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Удмуртии на 11,9% подорожали свежие огурцы. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кроме того, выросли цены на картофель (+4,8%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (+2,2%). В то же время упали цены на гречку (-3,5%), сосиски и сардельки (-3,1%), яблоки (-3%), мясное детское пюре (-2,9%), бананы (-2,2%) и подсолнечное масло (-1,8%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали шампунь (+5,7%), зубная паста (+2,7%) и хозяйственное мыло (+1,4%). При этом снизились цены на туалетное мыло (-4%) и зубную щетку (-2,8%).

Вновь подорожало автомобильное топливо: литр «дизеля» прибавил в цене 69 копеек, а литр бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – 3, 6 и 29 копеек соответственно.

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