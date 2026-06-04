Женщина и годовалый ребенок пострадали в ДТП в Ижевске

Пострадавших госпитализировали в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 3 июня на улице Совхозной в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

33-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Спектра» нарушила безопасную дистанцию и врезалась в «Хендай Солярис» под управлением 41-летнего мужчины, который двигался впереди нее.

В аварии пострадали пассажиры «Соляриса»: 28-летняя женщина и годовалый мальчик. Их госпитализировали в больницу.

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