Пять человек погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В ДТП погибли и пострадали дети. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 5 июня на автодороге Костино – Камбарка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречную полосу дороги и врезался «Киа Спектра» под управлением 39-летней женщины.

В аварии погибли оба водителя, а также пассажиры «Форд Фокуса»: 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести госпитализированы четверо пассажиров «Киа Спектры» и еще один пассажир «Форда» – 5-летняя девочка.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свежие огурцы и картофель подорожали в Удмуртии

Завершено расследование дела об убийстве подростка у магазина в Ижевске

Более 112 кошек жили в квартире в Ижевске