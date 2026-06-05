Жительница Удмуртии осуждена за нанесение побоев полицейскому

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

46-летняя жительница Каракулинского района признана виновной в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что пьяная подсудимая нанесла побои сотруднику полиции, который зашел к ней в дом для исполнения служебных обязанностей.

Суд назначил подсудимой наказание ввиду штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свежие огурцы и картофель подорожали в Удмуртии

Завершено расследование дела об убийстве подростка у магазина в Ижевске

Более 112 кошек жили в квартире в Ижевске