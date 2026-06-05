Экс-главе Завьяловского района Константину Русинову смягчили меру пресечения

Суд принял решение изменить Русинову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Фото: объединенная прессс-лужба судов Удмуртии

Суд смягчил меру пресечения бывшему Главе Завьяловского района Удмуртии Константину Русинову. Об этом пишет телеграм-канал «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

Напомним, Русинов обвиняется в превышении полномочий и получении взятки. По данным следствия, чиновник передал коммерческой организации земельные участки, находившиеся в собственности района. За это он получил от руководителя фирмы взятку в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, для укрепления собственного авторитета обвиняемый требовал от местного предпринимателя отремонтировать помещение в Завьялово. При этом мужчина угрожал бизнесмену негативными последствиями для его дальнейшей коммерческой деятельности.

Суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

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