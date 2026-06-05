СК возбудил дело по факту ДТП с пятью погибшими в Удмуртии

Правоохранители устанавливают причины ДТП. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибло пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла ночью 5 июня на трассе Костино – Камбарка. 42-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Киа Спектра» под управлением 39-летней женщины. В лобовом столкновении погибли оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Форд Фокус»: 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик. Кроме того, с травмами в больницу были госпитализированы четыре пассажира автомобиля «Киа Спектра» и 5-летняя пассажирка автомобиля «Форд Фокус».

Уголовное дело квалифицировали по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

Экс-главе Завьяловского района Константину Русинову смягчили меру пресечения

Свежие огурцы и картофель подорожали в Удмуртии