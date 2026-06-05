Жителя Удмуртии осудили на два года колонии за кражу 1,3 тысячи рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

31-летнего ранее судимого жителя Кизнерского района признали виновным в краже с банковского счета 74-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в январе 2026 года подсудимый нашел банковскую карту, которую потеряла потерпевшая, и оплатил ей товары на автозаправочной станции. Общая сумма ущерба превысила 1,3 тысячи рублей.

Суд приговорил фигуранта к двум годам и четырем месяцам в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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