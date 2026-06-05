Проезд транспорта по улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат до 9 августа

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
Движение транспорта по улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат более чем на два месяца. Об этом предупредили в пресс-службе Удмуртского филиала «Т Плюс».
Ограничения связаны с ремонтом тепломагистрали. Энергетики планируют обновить 166 метров трубопровода. Отключения горячей воды в соседних домах не будет, – ресурс подадут по резервной схеме.
Чтобы не перекрывать дорогу целиком, работы разбили на этапы:
– с 6 по 25 июня закроют дорогу-дублер и сузят проезжую часть в направлении улицы 10 лет Октября;
– с 26 июня по 5 июля введут частичное ограничение движения в обе стороны;
– с 6 июля по 9 августа снова закроют дублёр и сузят дорогу уже в сторону улицы Ленина.
Кроме того, с 24 по 27 июля временно остановят трамваи.
«В зависимости от хода ремонта фактические даты могут меняться, это будет дополнительно согласовано с необходимыми службами», – предупредили в компании.
Жителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
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