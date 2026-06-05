Три человека пострадали в ДТП из-за подростков на питбайках в Ижевске

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростков. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

4 июня в Ижевске произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Первое ДТП произошло около 13:40 напротив дома № 7 по улице Локомотивной. 17-летний водитель питбайка «ВТ140» столкнулся с автомобилем «Мерседес Е200» под управлением 20-летнего молодого человека. В аварии травмы получили мотоводитель и его 14-летний пассажир. Их доставили в больницу. В отношении юноши составлен ряд административных материалов, в том числе за вождение без прав.

Второй инцидент произошел около 20:00 напротив дома № 92 по улице Городок Машиностроителей. 15-летний водитель питбайка Kayo врезался в мотоцикл YUANDA под управлением 28-летнего мужчины. В результате пострадал водитель мотоцикла, его также госпитализировали.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростков. Оба питбайка задержаны и отправлены на специализированную стоянку.

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