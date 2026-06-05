Ремонт Юбилейной школы в Пирогово выполнен на 81%

Капитальный ремонт Пироговской школы Удмуртии завершен на 81%. Фото: udmurt.ru

Капитальный ремонт Юбилейной школы в деревне Пирогово близится к завершению, – объект готов на 81%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчик уже проделал большой объем работ. Снаружи стены здания усилили металлом, утеплили фасады и смонтировали каркасы для навесных систем. Больше половины фасадных панелей уже установлены.

Внутри школы завершили демонтаж, сделали отмостку, заложили лишние проемы и возвели новые перегородки из гипсокартона. Основание пола подготовили: выполнили стяжку, гидроизоляцию и уложили керамзитобетон.

На данный момент мастера красят стены первым слоем и облицовывают стены плиткой. Параллельно укладывают керамогранит и монтируют новые двери. Кроме того, идет установка ключевых инженерных систем — электрики, водоснабжения и канализации.

Всего на объекте трудятся 15 человек. Завершить капитальный ремонт планируют к началу нового учебного года.

Напомним, ремонт школы, построенной еще в 1977 году, стартовал в октябре 2025 года. На это время учеников распределили по ближайшим школам в деревнях Совхозное и Подшивалово.

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