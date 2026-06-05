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НовостиПроисшествия5 июня 2026 12:00

Водитель без прав сбил 12-летнего ребенка на трассе в Удмуртии

Пострадавшего школьника госпитализировали в реанимационное отделение
Виола Романова
Ребенок получил травмы. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России «Увинский»

Ребенок получил травмы. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России «Увинский»

Вечером 4 июня на автодороге Ува – Вавож произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МО МВД России «Увинский».

29-летняя девушка без водительских прав за рулем автомобиля «Киа Рио» сбила 12-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть, не спешившись, вне пешеходного перехода, разметка которого была нанесена неподалеку.

В столкновении ребенок получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение. По факту ДТП составлены административные материалы.

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