Количество изнасилований в Удмуртии выросло на 110%

Число зарегистрированных преступлений в Удмуртии снизилось на 21% Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

С января по май в Удмуртии зарегистрировали 7 275 преступлений. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составил 9 262. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Так, количество убийств сократилось на 24,1% (с 29 до 22), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 48,8% (с 84 до 43), разбойных нападений – на 28,6% (с 14 до 10). Мошенничеств стало меньше на 22% (с 2 592 до 2 023), краж имущества – на 19,8% (с 2 258 до 1 810), в том числе с банковских счетов – на 29,7% (с 606 до 426). Вымогательств зафиксировали на 21,9% меньше (с 64 до 50), а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, – на 21,2% (с 1 027 до 809).

При этом выросло число изнасилований – на 110% (с 10 до 21). Также увеличилось количество неправомерных завладений транспортными средствами – на 13,5% (с 37 до 42 случаев).

Прокуратура Удмуртии анализирует полученные данные и на основе результатов корректирует координацию работы правоохранительных органов республики в борьбе с преступностью.

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