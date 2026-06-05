Средняя зарплата в Удмуртии выросла до 83,6 тысячи рублей

В реальном выражении рост зарплат за первые три месяца 2026 года в Удмуртии составил 9,2% Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Удмуртии достигла 83,6 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16,4%, однако с учетом инфляции рост составил только 9,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

При этом в разных отраслях оплата труда заметно различается. Самые высокие зарплаты – у работников, занятых в добыче полезных ископаемых (116,5 тыс. рублей). Далее следуют сфера информации и связи (113,6 тыс.) и финансовая, страховая деятельность (112,8 тыс.). В аутсайдерах – гостиницы и общепит, где средний заработок не превышает 49,2 тысячи рублей.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает третье место по уровню зарплат. Выше показатели только в Татарстане (94,2 тыс.) и Пермском крае. Замыкает список Чувашия – 67,7 тысячи рублей.

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