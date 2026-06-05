Горячую воду отключат на две недели в 96 домах Ижевска

ГВС отключат с 8 по 21 июня Фото: Эдуард КАРИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 21 июня в северных микрорайонах Ижевска начнутся гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала «Т Плюс».

Энергетики проверят теплотрассы на наличие дефектов и в случае их обнаружения – проведут ремонт. Это необходимо для снижения количества аварий в отопительный период.

Во время работ горячую воду отключат в 96 домах по адресам:

– улица 10 лет Октября, 1, 3, 5, 7, 8А, 17, 17А, 19, 21, 23, 27;

– улица Пушкинская, 284А, 286, 288, 290, 292, 294, 367, 367А, 367Б, 369, 369А, 371, 373, 377;

– улица Удмуртская, 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269А, 271, 273, 275, 277, 285;

– улица Холмогорова, 3, 8, 10, 11Б, 11В, 12, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65А, 65Б, 67, 67А, 71, 73, 75, 83.

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