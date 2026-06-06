В центре Сарапула на торги выставили памятник архитектуры XIX века

Начальная цена на дом – 4,2 млн рублей. Фото: Дом. РФ

Объект культурного наследия «Дом Хвостова», расположенный в исторической части Сарапула, выставлен на аукцион. Начальная цена лота составляет 4,2 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на Дом.РФ.

В состав предложения входят здание общей площадью 981 кв. м и участок площадью 0,1 га, предоставляемый в аренду. Согласно информации организаторов торгов, объект может быть приспособлен под гостиницу, офисные помещения или другие коммерческие цели.

Дом Хвостова находится на улице Раскольникова и относится к числу сохранившихся образцов купеческой застройки конца XIX столетия. В разные годы здесь работали торговые заведения и банковские учреждения. В частности, в здании располагались обувной магазин Манина, лавка Седельникова, а также Сибирский торговый и Коммунальный банки. В 1940-х годах помещения занимало Смоленское пехотное училище.

Будущий владелец должен будет обеспечить сохранность объекта и выполнить все предусмотренные законом обязательства по его реставрации, содержанию и использованию.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 13 июля. Торги запланированы на 17 июля.

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