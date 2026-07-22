В Ижевске началось благоустройство парка «Патриот»: фото со строительной площадки

В Ижевске благоустраивают территорию парка «Патриот». Фото: администрация Ижевска

В Ижевске стартовал первый этап работ по благоустройству парка «Патриот» на территории у Дворца детского и юношеского творчества. Контракт заключен с подрядной организацией ООО «БС СЕРВИС», сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: администрация Ижевска

Сейчас рабочие ведут демонтаж старых конструкций и приступают к прокладке инженерных коммуникаций. На период работ бронетранспортер, ранее установленный у мемориала воинам-интернационалистам, временно перемещен в одно из ижевских учебных заведений патриотической направленности.

До октября подрядчик должен расчистить территорию: удалить поросль и аварийные деревья, чтобы сделать парк безопасным для посетителей. В дальнейшем здесь проведут масштабное озеленение – высадят более 200 деревьев, две тысячи кустарников и многолетние растения.

Фото: администрация Ижевска

В этом году на всей территории парка уложат брусчатку и подготовят фундаменты для будущих объектов. Проектом предусмотрено функциональное зонирование: площадь для митингов и парадов, зона экспонирования военной техники, зона спокойствия и размышлений, а также полоса препятствий для тренировок молодежи.

Фото: администрация Ижевска

Смысловым центром парка станет мемориальный комплекс, посвященный ветеранам боевых действий. Будут сохранены и обновлены уже существующие памятники: воинам-интернационалистам, пограничникам, комплекс «Слава ВДВ», бюст «Десантника № 1» Василия Маргелова и другие объекты.

Центральным элементом композиции станет стела памяти участников специальной военной операции. Ее создает российский архитектор Денис Стритович – автор стелы «Ижевск – город трудовой доблести», установленной в Сквере Победы в 2022 году. Постамент под стелу будет готов уже в этом году, а проект самой стелы представят жителям для общественного обсуждения в начале августа. Полностью благоустройство парка планируют завершить в 2027 году.

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