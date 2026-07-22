Более 10 тысяч случаев присасывания клещей зарегистрировано в Удмуртии

Наиболее высокие показатели активности клещей отмечены в Дебесском, Кезском и Шарканском районах Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировано 10 273 случая присасывания клещей, включая 258 случаев за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Нападения кровососущих фиксировались в лесных массивах, на лесополосах, территориях садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, в зонах отдыха и на кладбищах.

Наиболее высокие показатели активности клещей отмечены в Дебесском, Кезском и Шарканском районах.

С начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано 59 случаев заболевания клещевыми инфекциями: 23 случая клещевого вирусного энцефалита и 36 случаев клещевого боррелиоза.

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