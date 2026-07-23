45 ландшафтных пожаров произошло в Удмуртии

Общая площадь пожаров превысила 31 га Фото: Архив КП.

45 ландшафтных пожаров на общей площади более 31 га произошло в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Часто причиной возгорания становится неаккуратное обращение с огнем. За нарушения правил пожарной безопасности к ответственности по части первой статьи 20.4 КоАП РФ привлечены физические и юридические лица. Общая сумма наложенных штрафов составила 385 тысяч рублей.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня. Штрафы для граждан достигают 20 тысяч рублей, для организаций – до 800 тысяч рублей. Спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности и не разводить костры в лесах и на прилегающих территориях.

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