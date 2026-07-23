Жительницу Удмуртии отправили в колонию-поселение и лишили авто за пьяную езду

Приговор в законную силу не вступил Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Удмуртии признали виновной в пьяной езде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В апреле 2026 года полиция поймала подсудимую нетрезвой за рулем. При этом на тот момент она уже имела непогашенную судимость за аналогичное преступление.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на один год и четыре месяца в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на 5 лет. Кроме того, автомобиль подсудимой конфисковали в собственность государства. Приговор в законную силу не вступил.

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