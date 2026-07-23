Грозы и туман ожидаются в Удмуртии 24 июля

24 июля местами по Удмуртии вновь прогнозируется непогода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Ночью и днем в большей части районов республики ожидаются грозы, а утром – туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.
Жителей Удмуртии просят соблюдать меры предосторожности во время грозы и тумана, а в случае ЧП – звонить по номеру «112».
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