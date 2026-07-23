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НовостиОбщество23 июля 2026 9:30

Усиление ветра, ливни и град ожидаются 23 июля

Жителей Удмуртии предупреждают о непогоде
Виола Романова
Жителей Удмуртии предупреждают о резком ухудшении погоды

Жителей Удмуртии предупреждают о резком ухудшении погоды

Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Удмуртии предупреждают о резком ухудшении погоды.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, днем 23 июля с сохранением ночью и днем следующего дня ожидаются грозы, ливни и град. Кроме того, при осадках прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Жителей Удмуртии просят соблюдать меры предосторожности во время непогоды, а в случае ЧП – звонить по номеру «112».

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