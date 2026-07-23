Водитель «Ссангйонга» врезался во встречный автомобиль и дом в Удмуртии

Пострадавшего увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Днем 22 июля на улице Пугачева в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

59-летний водитель автомобиля «Сангйонг Кайрон» выехал на встречную полосу и врезался в «Исузу» под управлением 51-летнего мужчины. После столкновения «Ссангйонг» отбросило в сторону, и он влетел в частный дом.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии травмы получил водитель южнокорейского внедорожника. С места происшествия его увезли в больницу.

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