82 выпускника в Удмуртии получили 100 баллов по ЕГЭ

В Ижевске подвели итоги экзаменационной кампании 2026 года Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году сразу 82 выпускника из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ, что значительно превышает показатели прошлых лет. Об этом сообщили на брифинге заместитель министра образования и науки региона Тамара Ворожцова и директор Центра оценки качества образования Дмитрий Дектерев.

80 стобалльников – выпускники текущего года, еще двое – выпускники прошлых лет. При этом в общей сложности зафиксировано 88 стобалльных результатов, т.к. шестеро ребят получили максимальный результат по двум предметам, в том числе по профильной математике и физике.

Также выросло число выпускников с высокими результатами. Количество участников, набравших более 61 балла, увеличилось более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, а число высокобалльников (81 балл и выше) выросло более чем в два раза.

Всего по итогам государственной итоговой аттестации медалистами стали 883 выпускника. Из них 514 получили золотые медали, 369 – серебряные.

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