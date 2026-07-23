Гречка и сахар подорожали в Удмуртии

Сахар подорожал в Удмуртии. Фото: создано с помощью ИИ

За минувшую неделю в Удмуртии на 4,1% подорожали бананы. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Также цены выросли на гречку (+3,3%), мороженые куры (+2,6%), сахар (+1,9%), морковь (+1,8%) и овощное детское пюре (+1,6%). В то же время подешевели свежие огурцы и помидоры (-10,7% и -2% соответственно), белокочанная капуста (-6,5%), свекла (-5,3%), куриные яйца (-3,9%) и репчатый лук (-2,5%).

Из непродовольственных товаров подорожали туалетное мыло (+3%) и спички (+1,7%). При этом снизились цены на хозяйственное мыло (-5,5%), детские бумажные подгузники (-2,7%) и зубную щетку (-1,6%).

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