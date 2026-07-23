Трое выпускников удалили с ЕГЭ из-за мобильного телефона и шпаргалок в Удмуртии

Результаты экзамена удаленных из кабинетов учеников аннулируются. Фото: создано с помощью ИИ

Во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Удмуртии наблюдатели зафиксировали ряд нарушений порядка проведения аттестации. Об этом на брифинге сообщили замминистра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова и директор Центра оценки качества образования Дмитрий Дектерев.

Так, 29 человек пронесли шпаргалки на ОГЭ. На ЕГЭ ситуация была заметно спокойнее, – с экзаменов удалили только три человека: один выпускник пронес мобильный телефон, еще двое – письменные заметки.

Отметим, что при удалении человека с ЕГЭ, его результаты аннулируются. Кроме того, выпускнику запрещают пересдавать этот предмет в текущем году, также ему может грозить административный штраф. Если ребенка удалили с ОГЭ, то его результаты также аннулируются, однако пересдача назначается на осень.

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