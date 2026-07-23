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НовостиПолитика23 июля 2026 14:00

Погибшего на СВО гвардии младшего сержанта похоронили в Удмуртии

Похороны прошли в Балезинском районе
Виола Романова
Похороны прошли со всеми воинскими почестями

Похороны прошли со всеми воинскими почестями

Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля в Балезинском районе прошли похороны погибшего на СВО земляка Дениса Р. Об этом ВКонтакте сообщил Глава муниципалитета Юрий Новойдарский.

Мужчина проходил службу в звании гвардии младшего сержанта. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Правительство республики выразило соболезнования родным и близким бойца.

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