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НовостиОбщество24 июля 2026 8:30

Грозы и туман ожидаются в Удмуртии 25 июля

Жителей Удмуртии предупреждают о непогоде
Виола Романова
25 июля местами по Удмуртии сохраняется непогода

25 июля местами по Удмуртии сохраняется непогода

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

25 июля местами по Удмуртии сохраняется непогода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Так, ночью и утром прогнозируется густой туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, а днем – грозы. Жителей республики просят следовать мерам предосторожности.

Напомним, ранее «КП-Ижевск» делилась подробным прогнозом погоды на выходные в столице Удмуртии.

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