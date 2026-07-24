Грозы и туман ожидаются в Удмуртии 25 июля

25 июля местами по Удмуртии сохраняется непогода Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

25 июля местами по Удмуртии сохраняется непогода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Так, ночью и утром прогнозируется густой туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, а днем – грозы. Жителей республики просят следовать мерам предосторожности.

Напомним, ранее «КП-Ижевск» делилась подробным прогнозом погоды на выходные в столице Удмуртии.

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