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НовостиОбщество24 июля 2026 9:30

Школьники в Удмуртии стали чаще выбирать технические предметы на ЕГЭ

В Удмуртии озвучили самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ
Виктория АФАНАСЬЕВА
Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ вновь стала профильная математика

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ вновь стала профильная математика

Фото: Архив КП.

По итогам завершившейся экзаменационной кампании в регионе отмечен рост интереса выпускников к техническим дисциплинам. Об этом рассказали на брифинге заместитель министра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова и директор Центра оценки качества образования Дмитрий Дектерев.

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ вновь стала профильная математика – ее выбрали более 55% участников. На третьем месте находится информатика (25,3%), а физику выбрали более 21% выпускников.

Высокие результаты подтверждают эту тенденцию: среди стобалльников есть выпускники, набравшие максимум по профильной математике и физике. Напомним, в целом в этом году среди выпускников Удмуртии максимальный результат на ЕГЭ получили 82 человека.

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