Школьники в Удмуртии стали чаще выбирать технические предметы на ЕГЭ

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ вновь стала профильная математика Фото: Архив КП.

По итогам завершившейся экзаменационной кампании в регионе отмечен рост интереса выпускников к техническим дисциплинам. Об этом рассказали на брифинге заместитель министра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова и директор Центра оценки качества образования Дмитрий Дектерев.

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ вновь стала профильная математика – ее выбрали более 55% участников. На третьем месте находится информатика (25,3%), а физику выбрали более 21% выпускников.

Высокие результаты подтверждают эту тенденцию: среди стобалльников есть выпускники, набравшие максимум по профильной математике и физике. Напомним, в целом в этом году среди выпускников Удмуртии максимальный результат на ЕГЭ получили 82 человека.

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