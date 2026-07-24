Двое мужчин получили ожоги при сварке в гараже в Воткинске

Хозяин гаража госпитализирован, его друга – поместили на амбулаторное лечение. Фото: МЧС Удмуртии

Двое мужчин получили ожоги во время пожара из-за сварки в Воткинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Инцидент произошел днем 23 июля. 34-летний мужчина промывал коробку передач автомобиля очистителем у себя в гараже. Отработанная жидкость стекала в емкость, установленную на дне смотровой ямы. После завершения работ он убрал поддон, закрыл яму и выгнал машину на улицу.

Через несколько часов в гараж приехал 21-летний знакомый. Мужчины спустились в яму и принялись варить выхлопную систему автомобиля. От искр скопившиеся пары горючей жидкости мгновенно вспыхнули.

В результате владелец гаража получил ожоги ног и предплечий на 15% тела, его увезли в больницу. Его приятель получил ожоги ног на 10% тела и находится на амбулаторном лечении.

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