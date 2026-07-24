Предприятие в Удмуртии выплатит 100 тыс. руб. пострадавшему на работе сотруднику

Причиной несчастного случая назвали ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий труда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпредприятие в Шарканском районе через суд обязали выплатить компенсацию сотруднику, который пострадал во время рабочей смены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Мужчина занимал в компании должность животновода. Во время работы он получил производственную травму, повредив тазобедренный сустав. Основной причиной несчастного случая стало ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий труда.

Суд взыскал с предприятия в пользу сотрудника 100 тысяч рублей.

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