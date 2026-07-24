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НовостиОбщество24 июля 2026 14:00

Предприятие в Удмуртии выплатит 100 тыс. руб. пострадавшему на работе сотруднику

Мужчина повредил тазобедренный сустав
Виола Романова
Причиной несчастного случая назвали ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий труда

Причиной несчастного случая назвали ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий труда

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпредприятие в Шарканском районе через суд обязали выплатить компенсацию сотруднику, который пострадал во время рабочей смены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Мужчина занимал в компании должность животновода. Во время работы он получил производственную травму, повредив тазобедренный сустав. Основной причиной несчастного случая стало ненадлежащее обеспечение работодателем безопасных условий труда.

Суд взыскал с предприятия в пользу сотрудника 100 тысяч рублей.

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