Глава Удмуртии выразил соболезнования родным погибших в Кирове

Фото: Данил Иванов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кировской области.
«Сегодня на наших соседей – Кировскую область – была совершена ракетная атака. Семьям погибших – искренние соболезнования, всем пострадавшим – как можно скорее поправиться», – написал руководитель региона в своих соцсетях.
Атака по промышленной зоне в Кировской области произошла утром 24 июля. На данный момент известно о 32 пострадавших и шести погибших.
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