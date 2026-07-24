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НовостиОбщество24 июля 2026 12:34

Глава Удмуртии выразил соболезнования родным погибших в Кирове

Шесть человек погибло в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кировской области
Виола Романова
В результате атаки по предприятию в Кировской области пострадало 32 человека, шестеро погибло

В результате атаки по предприятию в Кировской области пострадало 32 человека, шестеро погибло

Фото: Данил Иванов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кировской области.

«Сегодня на наших соседей – Кировскую область – была совершена ракетная атака. Семьям погибших – искренние соболезнования, всем пострадавшим – как можно скорее поправиться», – написал руководитель региона в своих соцсетях.

Атака по промышленной зоне в Кировской области произошла утром 24 июля. На данный момент известно о 32 пострадавших и шести погибших.

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