Гроза ожидается днем 28 июля в Удмуртии

Гроза ожидается в Удмуртии Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Днем 28 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Жителей Удмуртии просят избегать отдельно водоемов, а также стоящих деревьев и зданий во время непогоды. В случае ЧП – звоните по номеру «112».

Напомним, ранее «КП-Ижевск» делилась подробным прогнозом погоды на неделю в столице региона.

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