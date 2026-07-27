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НовостиОбщество27 июля 2026 12:00

Гроза ожидается днем 28 июля в Удмуртии

Жителей Удмуртии предупреждают о непогоде
Виола Романова
Гроза ожидается в Удмуртии

Гроза ожидается в Удмуртии

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Днем 28 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Жителей Удмуртии просят избегать отдельно водоемов, а также стоящих деревьев и зданий во время непогоды. В случае ЧП – звоните по номеру «112».

Напомним, ранее «КП-Ижевск» делилась подробным прогнозом погоды на неделю в столице региона.

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