Уголовное дело возбудили по факту утопления 17-летнего подростка в Удмуртии

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СК Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка на реке Ува. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла утром 26 июля в поселке Ува. Тело несовершеннолетнего нашли во время поисковых мероприятий. Отмечается, что подросток купался в необорудованном месте, где это запрещено.

Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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