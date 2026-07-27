Уголовное дело возбудили по факту утопления 17-летнего подростка в Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка на реке Ува. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, трагедия произошла утром 26 июля в поселке Ува. Тело несовершеннолетнего нашли во время поисковых мероприятий. Отмечается, что подросток купался в необорудованном месте, где это запрещено.
Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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