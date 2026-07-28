Женщина погибла в ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

Днем 27 июля на автодороге Дебесы – Кез произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
По предварительным данным, пьяный 43-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся. В аварии погибла его пассажирка – 40-летняя женщина.
Оперативные службы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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