Женщина погибла в ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Днем 27 июля на автодороге Дебесы – Кез произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, пьяный 43-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением, вылетел с проезжей части и опрокинулся. В аварии погибла его пассажирка – 40-летняя женщина.

Оперативные службы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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