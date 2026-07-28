Схему движения на улице Удмуртской в Ижевске поменяют с 1 августа

Движение на Удмуртской в Ижевске зеркально поменяют с 1 августа. Фото: администрация Ижевска

С 1 августа изменится схема движения на ремонтируемом участке улицы Удмуртской. Об этом ВКонтакте предупредил Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

«Зеркально меняем сторону ремонта проезжей части. Закрыта будет сторона из центра, поедем – по новому асфальту. Специально делаем рокировку в выходной, чтобы водители смогли привыкнуть к изменениям до понедельника», – сказал мэр.

Перекрестки с Базисной и Красногеройской в сторону Радиозавода закроют для транзита. Объехать закрытые участки можно будет через улицу Лихвинцева, а Базисная и Кооперативная временно станут двусторонними для удобства местных жителей. Пересечения с Лихвинцева и Советской останутся открытыми.

Остановки общественного транспорта по направлению в центр вернутся на привычные места. В сторону Кирова останется одна остановка – в районе Базисной.

Мэр уточнил, что тактика работ на перекрестках была пересмотрена: вместо полного перекрытия пересечений с Лихвинцева и Советской их будут закрывать поэтапно – по полосам. Это решение принято, чтобы не парализовать движение общественного транспорта на Удмуртской.

Напомним, масштабный ремонт улицы Удмуртской в Ижевске начался в ночь на 23 июня. Закончить работы планируют до 1 сентября.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женщина погибла в ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии

Фейковое видео с Главой Удмуртии об атаке нефтебазы появилось в сети

Четырехлетнего ребенка и шестерых взрослых спасли на пожаре в Ижевске