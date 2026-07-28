Жителя Ижевска отправили в колонию за разбойное нападение и угон авто

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Данил Иванов.

22-летний житель Ижевска признан виновным в разбойном нападении и угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

В марте 2023 года подсудимый вместе с соучастником разработал план и совершил нападение на мужчину. Злоумышленник приехал к потерпевшему в гости, а когда тот уснул, подал сигнал подельнику. Дождавшись его прибытия, они набросились на спящего хозяина: избили металлическим предметом, связали и потребовали пароли от банковских приложений.

Нападавшие похитили бытовую технику, телефоны, планшет и другие вещи на сумму более 430 тысяч рублей. Также они сняли со счетов потерпевшего свыше 20 тысяч рублей. Все похищенное вывезли на автомобиле потерпевшего.

Суд приговорил фигуранта к восьми годам колонии строгого режима. Мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства. Кроме того, мужчина выплатит потерпевшему более 70 тысяч рублей компенсации.

Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство.

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