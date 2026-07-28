Два 25-этажных дома хотят построить в Первомайском районе Ижевска

Завершить строительство намерены до 2031 года. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске планируется построить новый жилой комплекс – два 25-этажных дома на 833 жителя. Площадкой для строительства выбран участок на улице Камбарской в микрорайоне А-11, по соседству с Центральным государственным архивом Удмуртии. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Проект реализует спецзастройщик «Восток». Жилой фонд комплекса превысит 33 тысячи квадратных метров, еще 3,3 тысячи отведено под помещения коммерческого назначения. Высота обоих зданий достигнет 75 метров. Для автомобилей оборудованы подземный паркинг на 90 машино-мест и наземная стоянка на 85 мест.

Вопрос с образовательными учреждениями для новоселов решен за счет школ, уже работающих в пешей доступности, говорится в проектной документации.

Завершить строительство намерены до 2031 года. Изменения в планировку территории прошли процедуру общественных слушаний.

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