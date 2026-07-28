Жителя Удмуртии осудили на 15 лет за изнасилование 8-летней девочки

В судебном заседании подсудимый не признал вину. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

33-летний житель Кизнера признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над 8-летней девочкой, а также в угрозе убийством ее матери. Об этом сообщили в пресс-службах судов и СУ СК Удмуртии.

11 сентября 2025 года пьяный подсудимый пригласил семью пострадавших к себе домой для демонстрации жилья перед возможной арендой. Мужчина напал на женщину и избил ее, а затем изнасиловал девочку, угрожая, что в случае отказа вступить с ним в половую связь он убьет ее мать.

В судебном заседании подсудимый не признал вину. При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, такие как состояние здоровья подсудимого и наличие у него малолетних детей. Мужчину приговорили к 15 годам и трем дням в исправительной колонии строго режима, а также ограничению свободы на один год и 11 месяцев с возложением предусмотренных законом ограничений.

Кроме того, суд взыскал в пользу несовершеннолетней потерпевшей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

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