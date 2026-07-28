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НовостиПроисшествия28 июля 2026 8:30

Жительницу Удмуртии осудили за мошенничество на 453 тысячи рублей

Женщину приговорили к условному сроку
Виола Романова
Жительница Удмуртии осуждена за хищение материнского капитала

Жительница Удмуртии осуждена за хищение материнского капитала

Фото: Данил Иванов.

31-летняя жительница Удмуртии признана виновной в мошенничестве при получении материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2019 году женщина, создав фиктивные основания для использования государственного сертификата, предоставила в Фонд пенсионного и социального страхования РФ недостоверные сведения о целях распоряжения средствами. Таким образом она похитила более 453 тысяч рублей. Деньги она потратила на собственные нужды.

Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно. Исковые требования о взыскании с осужденной суммы ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

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