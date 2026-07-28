Уроженка Ижевска стала победительницей Международного турнира по фиджитал-бильярду

Уроженка Ижевска Юлия Карташева. Фото: предоставлено семьей героини

Уроженка Ижевска Юлия Карташева и ее партнер Савелий Семин стали победителями Международного студенческого турнира по фиджитал-бильярду в Екатеринбурге. Об этом сообщается в «Вести. Урал».

Соревнования длились целую неделю. Все это время 174 участника из 12 стран боролись за звание лучших.

Поединки проходили в гибридном формате. Первые 30 минут игры соперники проводили в симуляторе. За виртуальным столом они просчитывали углы и пытались поймать момент, когда шар пойдет точно по траектории. Затем спортсмены брали кий и перемещались за реальные столы.

«Было немного сложно, потому что на нас нацепили пульсометры, они очень давят, но сложилось впечатление, что тебя кто-то обнимает внутри, поэтому это дополнительная поддержка, поэтому все было замечательно», – отметила победительница Юлия Карташева.

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