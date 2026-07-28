Число ДТП с электросамокатами в Ижевске выросло на 82%

В авариях травмы получили 10 человек. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

С начала 2026 года в Ижевске зарегистрировали 31 ДТП с участием водителей СИМ, что на 82% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

В авариях травмы получили 10 человек, ровно половина из них младше 16 лет.

В связи с ростом популярности средств индивидуальной мобильности, а также увеличением числа ДТП с их участием, сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с водителями и выдают им памятники. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

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