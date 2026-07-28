Житель Удмуртии разбил лопатой окна в машине младшего брата из-за пьяного спора

33-летнего жителя Красногорского района задержали по подозрению в повреждении автомобиля 19-летнего брата. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.
По данным полиции, в день происшествия братья выпивали вместе. Во время застолья у них произошел конфликт, после которого обвиняемый взял лопату и разбил окна в «Ладе Калине» потерпевшего, а затем нанес удары по кузову машины. Ущерб составил почти 180 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Подросток на электросамокате пострадал в ДТП со «Шкодой» в Ижевске
Женщина погибла в ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии
Фейковое видео с Главой Удмуртии об атаке нефтебазы появилось в сети