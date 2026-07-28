Житель Удмуртии разбил лопатой окна в машине младшего брата из-за пьяного спора

Возбуждено уголовное дело. Фото: создано с помощью ИИ

33-летнего жителя Красногорского района задержали по подозрению в повреждении автомобиля 19-летнего брата. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По данным полиции, в день происшествия братья выпивали вместе. Во время застолья у них произошел конфликт, после которого обвиняемый взял лопату и разбил окна в «Ладе Калине» потерпевшего, а затем нанес удары по кузову машины. Ущерб составил почти 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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