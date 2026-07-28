Подросток на электросамокате пострадал в ДТП со «Шкодой» в Ижевске

В столкновении водитель электросамоката получил травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 27 июля на улице Советской в Ижевске произошло очередное ДТП с электросамокатчиком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, 15-летний подросток на самокате выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, не спешившись. В этот момент на него наехал автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 24-летней девушки.

В столкновении водитель электросамоката получил травмы.

Напомним, ранее подростки на электросамокатах столкнулись с автобусом и автомобилем скорой помощи.

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