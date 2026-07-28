Грузовик со спящим внутри водителем загорелся на парковке в Удмуртии

Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Утром 28 июля на парковке у поворота на село Бураново на трассе Ижевск – Сарапул загорелся грузовик «ГАЗон Next». Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На момент возгорания водитель машины спал в салоне. К счастью, дым от пожара заметил водитель другой фуры. Он разбудил мужчину и вызвал пожарных.

В итоге грузовик полностью сгорел. Площадь возгорания составила 18 кв. м. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС.

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