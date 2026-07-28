Пять заброшенных домов сгорели возле новых ЖК в центре Ижевска за июль

Причиной возгорания во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала июля возле новых ЖК в Октябрьском районе Ижевска сгорело сразу пять заброшенных домов. Причиной возгорания во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Об этом пишет телеграм-канал «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на МЧС региона.

По факту всех пожаров проводятся доследственные проверки, по результатам которых примут процессуальные решения.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии осудили на 15 лет за изнасилование 8-летней девочки

Семь рейсов автобусов отменили из-за нехватки бензина в Удмуртии

Подросток на электросамокате пострадал в ДТП со «Шкодой» в Ижевске