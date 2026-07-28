Два пешеходных моста готовят в «Елки-парке» в Ижевске

Четвертый этап благоустройства проходит в парке. Фото: администрация Ижевска

В Устиновском районе Ижевска продолжается поэтапное благоустройство общественного пространства «Елки-парк». О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации города.

Первые два этапа были реализованы еще в 2025 году, сейчас идет четвертый этап. Весь проект потребует еще два строительных сезона. Такой поэтапный подход позволяет вводить отдельные участки в эксплуатацию постепенно, чтобы жители могли пользоваться обновленными территориями уже в процессе работ.

Фото: администрация Ижевска

Благоустройство включает модернизацию инженерной инфраструктуры, создание зон отдыха и пешеходных маршрутов. Сейчас рабочие занимаются устройством тротуара от улицы 40 лет Победы до Молодежной, организуют переход в парк со стороны проспекта Калашникова, строят пешеходные мостики и прокладывают дорожки по территории лога.

Фото: администрация Ижевска

До конца июля планируется полностью завершить строительство двух пешеходных мостов, которые соединят улицу Рупасова и проспект Калашникова.

Фото: администрация Ижевска

На сегодня уже смонтированы водопровод и ливневая канализация вдоль Рупасова, подготовлены основания для дорожек, смонтированы свайные поля и лотки для линии освещения. Впереди – монтаж локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции, установка малых архитектурных форм и опор освещения. В этом же году появится площадка для выгула собак.

Фото: администрация Ижевска

На последующих этапах (2027-2028 годы) в парке установят освещение, системы видеонаблюдения и оповещения, обустроят парковку и зоны отдыха, появятся настилы, летние домики, всесезонные беседки, кафе, торговые павильоны и туалеты. Также установят скамейки и качели.

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