В Удмуртии выдали 16 предостережений из-за нарушений на пляжах

Купание в таких водоемах может представлять опасность для здоровья. Фото: Адмиинистрация Ижевска

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии выявило нарушения при проверке мест отдыха у воды и пляжей. По итогам обследований муниципалитетам выдали 16 предостережений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявили в Воткинском, Шарканском, Киясовском, Каракулинском, Игринском, Дебесском, Красногорском, Ярском, Увинском, Камбарском и Можгинском районах, а также в Воткинске. Основные претензии связаны с отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты и несоответствием пляжей обязательным требованиям.

По данным на 28 июля, санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть мест отдыха: пруд на территории спорткомплекса «Чекерил», пруд базы отдыха «Красная горка», Можгинский пруд, Пазяльский, Кинягильский и Горнякский пруды в Можгинском районе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купание в необорудованных водоемах или местах, где качество воды не проверено либо не соответствует санитарным нормам, может представлять опасность для здоровья. Жителям рекомендуют отдыхать только на официально разрешенных пляжах.

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