Погода в Ижевске на 29 июля: до +28°C, кратковременные дожди и переменная облачность

В Ижевске во вторник ожидаются кратковременные дожди Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Во среду, 29 июля, в Ижевске ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

Ночью температура воздуха составит около +18°C, днем потеплеет до +28°C.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с.

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