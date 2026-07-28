В Ижевске до 2031 года планируют расселить 88 аварийных домов

С начала года в Ижевске заключили 27 соглашений об изъятии недвижимости в аварийных домах. Фото: Анастасия Михайлова

В Ижевске в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья до 2031 года планируется расселить 88 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

Общая площадь аварийного жилья, включенного в программу, составляет 18,4 тыс. кв. м. Новое жилье или денежную компенсацию получат 1 705 человек из 607 семей.

С начала 2026 года с собственниками аварийного жилья заключили 27 соглашений об изъятии недвижимости. Денежную компенсацию получат 54 человека, проживавшие в квартирах общей площадью 844,5 кв. м.

Для нанимателей муниципального жилья администрация приобретает готовые квартиры. В январе–июле состоялось 25 аукционов, благодаря которым новым жильем обеспечат 79 жителей, ранее проживавших в аварийных помещениях общей площадью 855,3 кв. м.

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